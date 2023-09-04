Синоптики предупредили ярославцев о похолодании

В Ярославле осень постепенно вступает в свои права. Фото: Эдуард Абрамов

В Ярославле осень постепенно вступает в свои права: ожидаются дожди, а в середине недели – еще и похолодание.

- Во второй половине недели инициатива на синоптической карте вновь станет принадлежать барическому максимуму скандинавского происхождения. Он обеспечит нас малооблачными и по-осеннему прохладными туманными ночами и солнечными деньками, - рассказали в Центре «Фобос».

Сегодня, 4 сентября, в Ярославле ожидается +21..+23. Завтра, 5 сентября, столбики термометров поднимутся до +22..+24 градусов. В среду, 6 числа, синоптики прогнозируют небольшой дождь с порывами ветра до 11 метров в секунду, днем будет +16..+18.

- Четверг окажется самым холодным: под утро воздух будет остывать до +5..+10, днем не выше +14..+19, - сообщили в «Фобосе».

В пятницу станет на 2-3 градуса теплее.

В субботу, 9 сентября, в течение суток ожидается переменная облачность: ночью +7..+9, днем +20..+22. В воскресенье также будет переменная облачность, ночью +13..+15, днем +17..+19.