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НовостиСпорт3 сентября 2023 17:49

Ярославский «Локомотив» начал новый хоккейный сезон

В домашнем матче ребята уступили нижегородской команде со счетом 2:5
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославский «Локомотив» начал новый хоккейный сезон

Ярославский «Локомотив» начал новый хоккейный сезон

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский «Локомотив» сегодня, 3 сентября, начал новый хоккейный сезон. На площадке «Арена-2000» прошел домашний матч с нижегородской командой «Торпедо». Болельщики с радостью пришли на первую игру сезона, наполнив зал своей поддержкой.

- К сожалению, сегодня нашей команде фортуна не улыбнулась. Итоговый счет матча — 2:5. У ярославцев шайбами отметились защитник Рушан Рафиков и форвард Денис Алексеев, - рассказали в правительстве региона.

Всего в сентябре железнодорожники проведут восемь игр в Ярославле.