В Рыбинске женщина хотела забронировать билеты, но лишилась 64 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Рыбинска обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные обманули ее и похитили 64 тысячи рублей.

В интернете местная жительница увидела объявление о подработке. Нужно было оценивать фильмы и бронировать билеты. Женщина начала заниматься этой деятельностью и в один из разов прошла по указанной ссылке, переведя для бронирования билетов 64 тысячи рублей. Немного позже она поняла, что связалась с мошенниками.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.