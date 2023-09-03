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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 16:41

В Рыбинске женщина хотела забронировать билеты, но лишилась 64 тысяч рублей

Жительница Рыбинска отдала мошенникам свои сбережения
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске женщина хотела забронировать билеты, но лишилась 64 тысяч рублей

В Рыбинске женщина хотела забронировать билеты, но лишилась 64 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Рыбинска обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные обманули ее и похитили 64 тысячи рублей.

В интернете местная жительница увидела объявление о подработке. Нужно было оценивать фильмы и бронировать билеты. Женщина начала заниматься этой деятельностью и в один из разов прошла по указанной ссылке, переведя для бронирования билетов 64 тысячи рублей. Немного позже она поняла, что связалась с мошенниками.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.