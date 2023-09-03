В Ярославле проходит спортивный фестиваль «Бегом по Золотому кольцу». ФОТО: телеграм-канал Артема Молчанова

В Ярославле идет спортивный фестиваль «Бегом по Золотому кольцу». Старт мероприятия дали на Стрелке. Для бегунов были доступны дистанции в 5, 10 и 21,1 километра. А для юных атлетов прошли традиционные забеги на 300 и 600 метров.

- Для участников полумарафона проводится насыщенная программа, рассчитанная на три дня. 1 сентября проходили беговые активности, в субботу — выступление кавер-групп, нетворкинг, лекторий и открытые тренировки. А сегодня атлеты отправились в забег по красивейшей трассе в историческом центре Ярославля, охраняемом ЮНЕСКО, - рассказал мэр города Артем Молчанов.