В Дзержинском районе Ярославля произошла массовая драка. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля вчера, 2 сентября, произошла массовая драка. Об этом рассказали очевидцы произошедшего, а также поделились видео в соцсетях. Как сообщают местные жители, «кулачные бои» произошли у ЖК «Октябрь». Причины этой потасовки пока неизвестны.

- В полицию поступило сообщение о драке в Дзержинском районе. На место был направлен наряд полиции. В настоящее время каких-либо заявлений от участников драки не поступало, - отметили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.