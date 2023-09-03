В Рыбинском драматическом театре начинается цикл выставок современного искусства
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинском драматическом театре начинается цикл выставок современного искусства.
Первая экспозиция откроется 8 сентября. Зрителям покажут работы трех авторов из Ярославля, Тутаева и Рыбинска — Антона Братыкина, Андрея Семенова и Алексея Кузнецова.
— Наши коллеги-художники подобрали свои картины специально для театра. Все они связаны, так или иначе, с драматическим искусством, жизнью на сцене и за кулисами. Я надеюсь, что зрителям теперь будет интересно проводить время в антракте, — рассказал директор Рыбинского драматического театра Руслан Халюзов.
Выставки будут меняться раз в два месяца.