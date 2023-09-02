Ярославцам рассказали, как оплачивать питание в школах без комиссии

Карту "Ладошки", с которой оплачиваются завтра и обеды в школах Ярославля, можно пополнить без комиссии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители ярославских школьников недовольны тем, что за пополнение карт "Ладошки", которыми ребята оплачивают завтраки и обеды в школах, приходится платить комиссию.

- Что за дичь? Дети идут в школу. Они должны кушать. Всем выдали "Ладошки" для оплаты обедов. Но раньше деньги мы переводили без комиссии, а сегодня я оплатил обеды с комиссией. То на социальные проездные комиссию наложили, теперь на питание детей. Что происходит? - пишет в группе "Подслушано в Ярославле" возмущенный родитель.

В мэрии Ярославля пояснили, что комиссию некоторые банки действительно берут, и информация об этом имеется в договорах.

- Бесплатное пополнение "Ладошек" доступно через Сбербанк. Другие коммерческие организации берут комиссию согласно их тарифам, - уточнили в пресс-службе городской администрации.