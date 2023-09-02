Ярославский облсуд вынес приговор хозяевам нарколаборатории, в которой кроме наркотиков нашли истощенных животных

В Ярославском областном суде вынесли приговор организаторам нарколаборатории. ФОТО: Ярославский областной суд

Ярославский областной суд вынес приговор двум женщинам и мужчине, которые открыли нарколабораторию на даче в деревне Шушково под Переславлем. Оперативники обнаружили в доме оборудование, необходимое для производства запрещенных препаратов, и 150 килограммов синтетических средств. При обыске на даче нашли истощенных и замерзших животных - кошек, собак и даже обезьянку. Их передали на попечение зооволонтерам.

При обыске нашли истощенных и замерзших животных. ФОТО: группа "Верность Центр реабилитации животных" ВКонтакте

Все подсудимые свою вину признали. Пояснили, что на преступления их толкнули материальные трудности.

Подсудимый Денис Шутов, которого обвиняли в незаконном производстве наркотиков и покушении на их сбыт, приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

Екатерина Касьянова за покушение на сбыт "синтетики" в особо крупном объеме получила 6 лет колонии общего режима.

Светлана Полоротова признана виновной в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном объеме. Ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Но отбывание наказания отсрочено до 2029 года - до достижения дочерью подсудимой 14-летнего возраста.

Приговор в законную силу еще не вступил.