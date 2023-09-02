Кандидат в депутаты Переславской городской Думы снят с выборов

Переславский суд установил, что кандидат в депутаты скрыл сведения о своей судимости. ФОТО: Ярославский областной суд

Кандидат в депутаты Переславль-Залесской городской Думы Андрей Эйснер выбыл из предвыборной гонки.

- Суд удовлетворил исковые требования избирательной комиссии и отменил регистрацию кандидата в депутаты по многомандатному избирательному округу №1 Андрея Эйснера, выдвинутого Ярославским областным отделением Коммунистической партии РФ, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Переславский районный суд установил, что Андрей Эйснер скрыл сведения о своей судимости. Между тем, у кандидата имеется снятая в 2015 году судимость по статьям "Покушение на мошенничество" и "Подделка документов".

- Установление факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости является основанием для отмены регистрации кандидата судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, - уточнили в пресс-службе Облсуда.

Решение в законную силу еще не вступило.