Экс-глава Ярославской области подарил школе в Вощажниково оборудование для настольного тенниса

В селе Вощажниково Ярославской области открылась новая школа. Фото: Правительство Ярославской области

Бывший губернатор Ярославской области, а теперь помощник президента РФ Дмитрий Миронов поздравил жителей села Вощажниково Борисоглебского района с началом работы новой школы. 1 сентября образовательное учреждение на 240 мест, о котором сельчане просили с 2010 года, приняло своих первых учеников. На праздник Дмитрий Миронов подарил педагогам и ученикам оборудование для настольного тенниса, которое скоро установят в спортзале.

Прежняя школа, отрытая полтора века назад, с нагрузкой не справлялась. Несмотря на то, что располагалась она в трех корпусах, мест для всех детей села Вощажниково все равно не хватало, детям приходилось ездить на уроки в Борисоглебскую школу. С 2010 года жители села обращались к руководству Ярославской области с просьбой построить новую школу, но только спустя 10 лет их слова были услышаны.

В марте 2020 года тогда еще губернатор Дмитрий Миронов презентовал проект образовательного учреждения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Проект был одобрен, строительство началось в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославской области в День Знаний открыта школа в Вощажниково

1 сентября открыла двери новая Вощажниковская школа в Борисоглебском районе, в которой будут учиться более 220 ребят (подробнее)