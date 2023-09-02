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НовостиОбщество2 сентября 2023 11:29

Экс-глава Ярославской области подарил школе в Вощажниково оборудование для настольного тенниса

1 сентября в селе Вощажниково Ярославской области открылась новая школа, о которой просили с 2010 года
Полина Вачнадзе
В селе Вощажниково Ярославской области открылась новая школа.

В селе Вощажниково Ярославской области открылась новая школа.

Фото: Правительство Ярославской области

Бывший губернатор Ярославской области, а теперь помощник президента РФ Дмитрий Миронов поздравил жителей села Вощажниково Борисоглебского района с началом работы новой школы. 1 сентября образовательное учреждение на 240 мест, о котором сельчане просили с 2010 года, приняло своих первых учеников. На праздник Дмитрий Миронов подарил педагогам и ученикам оборудование для настольного тенниса, которое скоро установят в спортзале.

Прежняя школа, отрытая полтора века назад, с нагрузкой не справлялась. Несмотря на то, что располагалась она в трех корпусах, мест для всех детей села Вощажниково все равно не хватало, детям приходилось ездить на уроки в Борисоглебскую школу. С 2010 года жители села обращались к руководству Ярославской области с просьбой построить новую школу, но только спустя 10 лет их слова были услышаны.

В марте 2020 года тогда еще губернатор Дмитрий Миронов презентовал проект образовательного учреждения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Проект был одобрен, строительство началось в 2021 году.

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