Участок улицы Революционной в Ярославле закроют для машин и пешеходов

5 сентября территорию у дома №32 на улице Революционной в Ярославле закроют для пешеходов и машин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 5 сентября, территорию у дома №32 на улице Революционной в Ярославле закроют для пешеходов и машин.

- Временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов вводится в связи с проведением работ по ремонту кровли. Ограничение будет действовать с 07:00 до 12:00, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Также на время проведения Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ" будет запрещена остановка и стоянка машин на участках у КЗЦ "Миллениум" и у вокзала Ярославль Главный.