Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 сентября 2023 8:35

Участок улицы Революционной в Ярославле закроют для машин и пешеходов

Ограничения будут действовать 5 сентября
Полина Вачнадзе
5 сентября территорию у дома №32 на улице Революционной в Ярославле закроют для пешеходов и машин.

5 сентября территорию у дома №32 на улице Революционной в Ярославле закроют для пешеходов и машин.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 5 сентября, территорию у дома №32 на улице Революционной в Ярославле закроют для пешеходов и машин.

- Временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов вводится в связи с проведением работ по ремонту кровли. Ограничение будет действовать с 07:00 до 12:00, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Также на время проведения Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ" будет запрещена остановка и стоянка машин на участках у КЗЦ "Миллениум" и у вокзала Ярославль Главный.