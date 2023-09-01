На дорогах Ярославля введут ограничения на время проведения форума «ПроеКТОриЯ»

Ограничения остановки и стоянки машин будут действовать у вокзала Ярославль Главный. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» соберется талантливая молодежь со всей страны. Основные мероприятия пройдут в КЗЦ «Миллениум». Поэтому для безопасности участников форума на Которосльной набережной будет действовать ряд ограничений для автомобилистов.

- С 8 утра 7 сентября до 20:00 7 сентября здесь вводится временное ограничение стоянки и остановки транспортных средств, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Запрет на остановку и стоянку машин будет применен и на площади у вокзала Ярославль Главный с 06:00 до 23:00:

- 2 сентября,

- 7 сентября,

- 12 сентября.

Кроме того, у вокзала Ярославль Главный ограничения на остановку и стоянку автомобилей будет действовать с 6 утра до 24:00:

- 5 сентября,

- 10 сентября,

- 15 сентября.