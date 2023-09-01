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НовостиОбщество1 сентября 2023 14:41

В Ярославской области стартует конкурс «Народный участковый»

Первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» начнется 11 сентября
Полина Вачнадзе
В Ярославской области с 11 по 20 сентября будет проводиться отборочный тур конкурса «Народный участковый».

В Ярославской области с 11 по 20 сентября будет проводиться отборочный тур конкурса «Народный участковый».

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области с 11 по 20 сентября будет проводиться отборочный тур Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Лучшего участкового уполномоченного будут выбирать при помощи интернет-голосования.

- На официальном сайте УМВД России по Ярославской области в ближайшее время будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе. С помощью онлайн-голосования среди них определятся конкурсанты, переходящие в следующий этап, - сообщили в пресс-службе полиции.

Второй тур голосования пройдет с 7 по 16 октября. Его победитель представит Ярославскую область на федеральном уровне.

Подведение итогов конкурса и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый» состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022» стал полицейский из Борисоглебского района Сергей Лисенков.