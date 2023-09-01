Комиссия проверила улицу Большая Октябрьская в Ярославле

В Ярославле проверили содержание улицы Большая Октябрьская. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле комиссия по обследованию городских территорий проверила улицу Большую Октябрьскую.

- Есть замечания, касающиеся содержания фасадов, наличия незаконной рекламы и граффити на домах и остановочных комплексах. По результатам рейда будет составлен протокол с выявленными нарушениями, где будут указаны сроки их устранения и ответственные лица, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Комиссия работает по поручению губернатора региона. Сотрудники проверяют, как содержатся тротуары, фасады, дороги и остановки.