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НовостиОбщество1 сентября 2023 12:33

Из Ярославской области в Акимовский район Запорожья отправили гуманитарку

Гуманитарная помощь отправлена жителям подшефного Акимовского района и ярославским военнослужащим
Полина Вачнадзе
Из Ярославской области в Акимовский район отправили 20 тонн гуманитарной помощи.

Из Ярославской области в Акимовский район отправили 20 тонн гуманитарной помощи.

Фото: Правительство Ярославской области

Правительство Ярославской области, предприятия и волонтеры отправили в Акимовский район Запорожья 20 тонн гуманитарной помощи. Она предназначена для жителей района и ярославских бойцов.

В составе груза - канцелярска, оргтехника, учебники, художественная литература, строительные материалы и необходимое оборудование для восстановления инфраструктуры Акимовского района, и в первую очередь школ. Также отправили запчасти для техники, обмундирование, снаряжение, маскировочные сети и генераторы.

Для детей в рамках акции «Книга – другу!» собрали более 6 тысяч изданий. Помимо этого правительство региона выделило деньги на закупку учебников и оборудования для образовательных учреждений подшефного региона.