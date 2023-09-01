Жители Ярославля вышли во двор со свечками и керосинками

Ярославцы по темному двору ходят с фонариками, керосинками и свечками. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

Двор в Дзержинском районе Ярославля погрузился во мрак. Около месяца жители домов №2 и №4 Мурманского проезда и дома №11 на улице Труфанова живут без освещения.

- Возвращаемся домой впотьмах, можно сказать, на ощупь. Сейчас темнеет рано, дети в школы пошли, - говорят ярославцы, которые уже по достоинству оценили встроенные в смартфоны фонарики. Некоторые добираются до подъездов с керосинками и свечками в руках.

Обращения в ЕДДС ни к какому результату не привели. Жители пятиэтажек надеются, что им помогут в ярославском отделении ОНФ.

- А мы сообщили о проблеме напрямую в департамент городского хозяйства. Рассчитываем на быструю реакцию, - сказали общественники.