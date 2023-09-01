Вода в Волге в районе Ярославля окрасилась в ярко-зеленый цвет

Вода в Волге стало кислотно-зеленого цвета. Фото: Полина Вачнадзе

В районе Ярославля Волга окрасилась в неестественно ярко-зеленый цвет.

- Как мне подсказывают специалисты в области гидрогеологии, цветение Волги обычно происходит весной и летом, когда вода прогревается и поступает в водохранилище. Основной причиной зеленой окраски реки является рост и размножение водорослей, особенно сине-зеленых, таких как водоросль рода Microcystis. Эти водоросли могут производить токсины, которые могут быть опасными для растений, животных и людей, - рассказал на своей странице ВКонтакте депутат.

Обращение в министерство лесного хозяйства и природопользования уже готовится. Фото: Полина Вачнадзе

Также, по словам Игоря Пятковского, цветение реки происходит из-за недостатка кислорода, избытка питательных веществ или загрязнения воды. Последнее может являться результатом промышленных выбросов или несоблюдения экологических стандартов.

- Поэтому важно обратить внимание на причины цветения реки и предпринять необходимые меры для восстановления экологического баланса, - считает депутат муниципалитета. - Решение проблемы зеленой окраски Волги требует комплексного подхода и сотрудничества между государственными органами, экологическими организациями, населением и другими заинтересованными сторонами.

Обращение в министерство лесного хозяйства и природопользования уже готовится.