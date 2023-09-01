Современные технологии делают литературные произведения доступнее для ярославцев

Книги сегодня можно читать, слушать или смотреть. Фото: Евгения ГУСЕВА

В лидерах оказались классики, причем в тройку самых-самых вошли сразу два романа Федора Достоевского — «Идиот» (30% опрошенных) и «Преступление и наказание» (29%), а возглавил рейтинг перечитываемых книг культовый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (35% пользователей).

Помимо бессмертных творений Булгакова и Достоевского в топ-10 самых перечитываемых книг попала вся классика — поэма «Мертвые души» Николая Гоголя (26%) и роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» (24%), роман-эпопея «Война и мир» Льва Толстого (23%) и еще одно произведение Михаила Булгакова — повесть «Собачье сердце» (22%).

Дважды в десятку вошел и Николай Гоголь: пользователи перечитывают комедию «Ревизор» (19%). Наконец, замыкают список произведений, которые взрослые готовы снова достать с полки школьной библиотеки, «Горе от ума» Александра Грибоедова (17%) и «Отцы и дети» Ивана Тургенева (15%), сказано в пресс-релизе компании.

- Книги сегодня можно читать, слушать или смотреть. При этом зачастую перечитывать произведения из школьной программы людей мотивируют как раз впечатления, полученные от просмотра хорошей экранизации. Поэтому неудивительно, что лидер опроса, роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», - отмечает директор офиса партнерских продуктов «Ростелекома» Виктория Богату.

Добавим, что в основу методологии исследования лег опрос, проведенный в августе 2023 года. В нем участвовали более 1000 пользователей старше 20 лет из разных городов России.