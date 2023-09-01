В Ярославле 1 сентября почти все автобусы вышли на линии

1 сентября в Ярославле и Ярославском районе выход автобусов на линии составил 99,5%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в Ярославле и Ярославском районе выход автобусов на линии составил 99,5%. Лишь один перевозчик из восьми допусти невыход трех машин. Всего на улицах города и района сейчас работают 587 «Яавтобусов».

Как сообщили в правительстве Ярославской области, в последние дни августа выпуск автобусов достигал 96-98%. Выполнение рейсов у большинства перевозчиков составило около 100%.

Также накануне нового учебного года с водителями общественного транспорта провели дополнительный инструктаж по безопасной перевозке детей и соблюдению ПДД.

В Ярославле в сентябре скорректируют расписание нескольких автобусов, а на четыре маршрута добавят дополнительный транспорт.