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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:34

В Ярославле 1 сентября почти все автобусы вышли на линии

В День знаний семь из восьми перевозчиков выпустили на улицы Ярославля все свои автобусы
Полина Вачнадзе
1 сентября в Ярославле и Ярославском районе выход автобусов на линии составил 99,5%.

1 сентября в Ярославле и Ярославском районе выход автобусов на линии составил 99,5%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в Ярославле и Ярославском районе выход автобусов на линии составил 99,5%. Лишь один перевозчик из восьми допусти невыход трех машин. Всего на улицах города и района сейчас работают 587 «Яавтобусов».

Как сообщили в правительстве Ярославской области, в последние дни августа выпуск автобусов достигал 96-98%. Выполнение рейсов у большинства перевозчиков составило около 100%.

Также накануне нового учебного года с водителями общественного транспорта провели дополнительный инструктаж по безопасной перевозке детей и соблюдению ПДД.

В Ярославле в сентябре скорректируют расписание нескольких автобусов, а на четыре маршрута добавят дополнительный транспорт.