В Ярославской области сгорел школьный автобус. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о пожаре в селе Покровское Угличского района пожарным поступило 31 августа в 14:14. У дома №16 на улице Строителей загорелся автобус. По этому адресу в селе находится Покровская средняя школа.

- Было задействовано 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Ликвидирован пожар в 14:55, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Автобус, к счастью, списанный, был полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет.