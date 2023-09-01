Волжский мост в Рыбинске закроют на 10 ночей

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда транспорта. Фото: Администрация Рыбинска

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда транспорта, в этот раз – на 10 ночей. Ограничения действуют с 3 по 13 сентября с 00:10 до 05:00.

- В 5 утра движение транспортных средств будет возобновляться. Для пешеходов тротуар останется открытым, - уточнили в администрации Рыбинска.

По ночам компания «ЕКС» планируют выполнить работы на седьмом пролетном строении. Рабочие должны демонтировать плиты и смонтировать основные металлоконструкции. Также будет проводиться бетонирование парапетного ограждения.