В Ярославль до конца ноября поставят электробусы

До 30 ноября в Ярославль поставят 38 новых электробусов. Фото: Правительство Ярославской области

До 30 ноября в Ярославль из Нижнего Новгорода поставят 38 новых электробусов. Победителем торгов стала компания «Современные транспортные технологии».

На улицы города брендированные машины с надписью «Яэлектробус» выйдут в декабре. Сейчас разрабатываются маршруты, по которым транспорт будет ездить. Электробусы должны усилить действующие автобусные и троллейбусные маршруты.

Контракт стоимостью 1 миллиард 551 миллион рублей будет подписан в ближайшее время, сообщили в правительстве Ярославской области. Закупка будет оплачена преимущественно из средств безвозвратной субсидии из федеральной казны. Субсидия была предоставлена региону на проекты по развитию городского наземного транспорта.