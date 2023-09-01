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НовостиОбщество1 сентября 2023 6:40

В Ярославль до конца ноября поставят электробусы

Новые электробусы выйдут на улицы Ярославля в декабре
Полина Вачнадзе
До 30 ноября в Ярославль поставят 38 новых электробусов.

До 30 ноября в Ярославль поставят 38 новых электробусов.

Фото: Правительство Ярославской области

До 30 ноября в Ярославль из Нижнего Новгорода поставят 38 новых электробусов. Победителем торгов стала компания «Современные транспортные технологии».

На улицы города брендированные машины с надписью «Яэлектробус» выйдут в декабре. Сейчас разрабатываются маршруты, по которым транспорт будет ездить. Электробусы должны усилить действующие автобусные и троллейбусные маршруты.

Контракт стоимостью 1 миллиард 551 миллион рублей будет подписан в ближайшее время, сообщили в правительстве Ярославской области. Закупка будет оплачена преимущественно из средств безвозвратной субсидии из федеральной казны. Субсидия была предоставлена региону на проекты по развитию городского наземного транспорта.