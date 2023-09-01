В Ярославле открыли фотовыставку «Взрослые истории детей Донбасса» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле открыли фотовыставку «Взрослые истории детей Донбасса». Ее расположили в сквере за «Вечным огнем». Выставку организовал благотворительный фонд «Память поколений».

- Фотовыставка включает в себя 10 фотографий — 10 пронзительных историй маленьких героев с Донбасса. Кто-то из ребят остался сиротой, кто-то столкнулся с таким ужасом, что приходится заново учиться жить в нашем мире, а кто-то нашел свое предназначение и сам стал спасать других, - рассказали в мэрии Ярославля.

Выставка открыта до конца октября. Под каждой историей — QR-код, по которому можно посмотреть видеоинтервью с героями проекта.