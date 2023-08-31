Мэр Ярославля встретился с жителями Красноперекопского и Фрунзенского районов
Фото: Мэрия Ярославля
Мэр Ярославля Артем Молчанов вчера, 30 августа, встретился с жителями Красноперекопского и Фрунзенского районов. Также на встречу с ярославцами приехали руководители подведомственных учреждений мэрии.
Вопросы и обращения были самые разные, но больше всего людей интересовала жилищно-коммунальная сфера.
— У нас на улице Красноперекопской остановка общественного транспорта находится в плачевном состоянии и требует ремонта. Обратились в департамент городского хозяйства, чтобы ее привели в должное состояние, — рассказала жительница Красноперекопского района Елена Соловьева.
Эту остановку планируют отремонтировать уже в сентябре.