Глава ярославского департамента образования рассказала об изменениях в образовательном процессе

школах вводится единая модель профориентации «Профминимум». Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Об изменениях, которые в первую очередь коснутся системы профессиональной подготовки и профориентации школьников, рассказала глава департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

- В школах вводится единая модель профориентации «Профминимум», задача которой – обеспечить профессиональную ориентацию всех школьников с 6-го по 11-й класс, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, будет внедрен курс по изучению основ игры в шахматы учениками начальной школы, - пояснили директор департамента.

Кроме того, в 253 школах области начнут работать советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.

В школе №58 Ярославля и школе №5 Рыбинска откроются медицинские классы, а в ярославской школе №32 – технологический класс, куда будут набирать ребят, увлеченных точными науками.

В 2023 году к уже работающим железнодорожному и фармацевтическому кластерам присоединились новые – по направлениям «Машиностроение» и «Педагогика». Приемная кампания в профессиональные образовательные организации по программам «Профессионалитета» в регионе завершена успешно. В рамках проекта в 2023 году будут обучаться около 900 человек, из них в этом году зачислены 605 человек.

В рамках нацпроекта «Образование» откроются детский технопарк «Кванториум» в ярославской школе №88 и центр цифрового образования «IT-куб» в Угличе. В сельских школах созданы 47 центров образования «Точка роста».