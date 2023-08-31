В Пошехонье Ярославской области построят баню Фото: Правительство Ярославской области

В Пошехонье Ярославской области построят баню. Новый комплекс возведут в центре города – на улице Любимской. Строительные работы начнутся в середине октябре. Сейчас идет конкурс на выбор подрядчика. Его итоги подведут 22 сентября.

– Это будет красивое и функциональное сооружение. Проект создан с учетом пожеланий людей. Строительство начнем в этом году, – отметил губернатор региона Михаил Евраев. – Оздоровительный комплекс будет выполнять уже не только утилитарную функцию, но и расширит возможности досуга для жителей района. В здании можно будет посетить кафе, спортзал с зонами для аэробики, йоги, хореографии.

Начальная цена контракта на выполнение строительно-монтажных работ - 160,45 миллиона рублей.

В здании бани планируется несколько входов, расположенных на противоположных фасадах. Входы будут оборудованы тамбурами.