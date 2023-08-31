В Переславле конфликт между сожителями закончился трагедией Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Переславле 46-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В квартире на улице Менделеева между возлюбленными произошел конфликт. Женщина без спросу взяла деньги у своего сожителя. Во время ссоры он был пьян и начал избивать даму. К сожалению, это закончилось трагедией.

- Через непродолжительное время потерпевшая от полученных травм скончалась. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.