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НовостиОбщество31 августа 2023 12:11

В Ярославле сотрудникам «Яргорэлектротранса» повысят зарплату

Мэр Ярославля пообещал, что кондукторы продолжат работать в троллейбусах города
Полина Вачнадзе
Сотрудникам «Яргорэлектротранса» повысят зарплаты.

Сотрудникам «Яргорэлектротранса» повысят зарплаты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Ярославля сообщили в повышении зарплат всем сотрудникам «Яргорэлектротранса».

- С 1 августа повышена зарплата водителям и слесарям транспортной отрасли. Сейчас прорабатываем возможность повысить оплату труда всем остальным работникам городского предприятия, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов на встрече с коллективом «Яргорэлектротранса».

Также градоначальник пообещал развитие электротранспорта в Ярославле.

- При переходе трамваев в концессию, которую сейчас реализует правительство Ярославской области, сохраним все рабочие места. Кондукторы в троллейбусах продолжат работать, - сказал мэр.