В Ярославле сотрудникам «Яргорэлектротранса» повысят зарплату

Сотрудникам «Яргорэлектротранса» повысят зарплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Ярославля сообщили в повышении зарплат всем сотрудникам «Яргорэлектротранса».

- С 1 августа повышена зарплата водителям и слесарям транспортной отрасли. Сейчас прорабатываем возможность повысить оплату труда всем остальным работникам городского предприятия, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов на встрече с коллективом «Яргорэлектротранса».

Также градоначальник пообещал развитие электротранспорта в Ярославле.

- При переходе трамваев в концессию, которую сейчас реализует правительство Ярославской области, сохраним все рабочие места. Кондукторы в троллейбусах продолжат работать, - сказал мэр.