В Рыбинске школа №20 стала участницей проекта «Стены» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске школа №20 стала участницей проекта «Стены». Суть проекта в том, чтобы размещать на стенах учебных заведений слоганы крупных проектов и цитаты знаменитых людей. Сами учащиеся помогали наносить рисунки и выбирали их содержание.

— Это интересно ребятам, они создали новый центр детских инициатив, проявили творческие и коммуникативные навыки, — сказала главный эксперт Российского детско-юношеского центра Любовь Шорохова.