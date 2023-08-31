В Рыбинске школа №20 стала участницей проекта «Стены»
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске школа №20 стала участницей проекта «Стены». Суть проекта в том, чтобы размещать на стенах учебных заведений слоганы крупных проектов и цитаты знаменитых людей. Сами учащиеся помогали наносить рисунки и выбирали их содержание.
— Это интересно ребятам, они создали новый центр детских инициатив, проявили творческие и коммуникативные навыки, — сказала главный эксперт Российского детско-юношеского центра Любовь Шорохова.