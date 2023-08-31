Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 11:02

В Рыбинске школа №20 стала участницей проекта «Стены»

Суть проекта в том, что размещать на стенах цитаты знаменитых людей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске школа №20 стала участницей проекта «Стены»

В Рыбинске школа №20 стала участницей проекта «Стены»

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске школа №20 стала участницей проекта «Стены». Суть проекта в том, чтобы размещать на стенах учебных заведений слоганы крупных проектов и цитаты знаменитых людей. Сами учащиеся помогали наносить рисунки и выбирали их содержание.

— Это интересно ребятам, они создали новый центр детских инициатив, проявили творческие и коммуникативные навыки, — сказала главный эксперт Российского детско-юношеского центра Любовь Шорохова.