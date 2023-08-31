В энергетической компании Ярославля стартует акция «Будь в плюсе в 2023!»

«ТНС энерго Ярославль» предлагает клиентам начать осенний сезон с акцией. Изображение: «ТНС энерго Ярославль»
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Участником может стать любой абонент, оплативший потребленный ресурс за сентябрь 2023 года и не имеющий задолженности перед «ТНС энерго Ярославль».
Победители акции будут выбраны 6 октября 2023 года с помощью генератора случайных чисел. Они получат призовую сумму в размере 2023 рубля на свой лицевой счет.
Оплатить электроэнергию можно:
- на официальном сайте компании;
- в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;
- в кассах с наличным расчетом «ТНС энерго» для оплаты счета;
- в кассах и терминалах платежных агентов;
- в Центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Ярославль».
Все подробности об акции можно посмотреть на официальном сайте гарантирующего поставщика.
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
г. Ярославль, пр. Ленина, д. 21 б.
ОГРН 1057601050011