В энергетической компании Ярославля стартует акция «Будь в плюсе в 2023!»

«ТНС энерго Ярославль» предлагает клиентам начать осенний сезон с акцией. Изображение: «ТНС энерго Ярославль»

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Участником может стать любой абонент, оплативший потребленный ресурс за сентябрь 2023 года и не имеющий задолженности перед «ТНС энерго Ярославль».

Победители акции будут выбраны 6 октября 2023 года с помощью генератора случайных чисел. Они получат призовую сумму в размере 2023 рубля на свой лицевой счет.

Оплатить электроэнергию можно:

- на официальном сайте компании;

- в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;

- в кассах с наличным расчетом «ТНС энерго» для оплаты счета;

- в кассах и терминалах платежных агентов;

- в Центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Ярославль».

Все подробности об акции можно посмотреть на официальном сайте гарантирующего поставщика.

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ПАО «ТНС энерго Ярославль»

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 21 б.

ОГРН 1057601050011