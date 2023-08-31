Три самолета, летевшие в Москву, приземлились в ярославском аэропорту

В Ярославле из-за атаки дронов приземлились три самолета, летевшие в Москву. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Утром 31 августа ярославский аэропорт «Туношна» выступил запасным аэродромом для трех самолетов, летевших в Москву. Из-за атаки дронов небо над столицей было закрыто – ограничения действовали в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково».

- Аэропорт «Туношна» принял рейсы Норильск-Москва, Нижневартовск-Москва, Грозный-Москва, - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Все три борта уже вылетели в столицу. Работа идет штатно в рамках регламента аэропорта.

45 самолетов сели в запасных аэропортах из-за ограничения полетов над Москвой.