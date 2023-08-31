В Ярославле ушел из жизни полковник милиции

Вячеслав Юрасов скоропостижно скончался на 67-м году жизни Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле 29 августа на 67-м году жизни скоропостижно скончался ветеран МВД полковник милиции в отставке Вячеслав Юрасов.

Больше 26 лет он прослужил в правоохранительных органах – прошел путь от инспектора отдела кадров до заместителя начальника управления внутренних дел Ярославской области – начальника милиции общественной безопасности.

- Вячеслав Анатольевич Юрасов за период службы награжден медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней, нагрудным знаком «За отличие в службе ВВ МВД России» 2 степени. Неоднократно поощрялся руководством УВД Ярославской области, МВД России за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Коллеги ценили его как настоящего профессионала, замечательного человека, отзывчивого товарища, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прощание с Вячеславом Юрасовым пройдет сегодня, 31 августа. Гражданская панихида – в Леонтьевском храме. Похоронят полковника на Леонтьевском кладбище.