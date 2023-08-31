В Ярославле столкнулись автобус и два автомобиля

В Ярославле произошло ДТП с участием желтого автобуса. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле поздно вечером 30 августа вновь произошло ДТП с участием желтого автобуса

- На проспекте Ленина столкнулись автобус, автомобиль «Фольксваген» и автомобиль «Форд», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

За рулем автобуса находился 43-летний водитель, иномарками управляли мужчины 26 и 29 лет. По предварительной информации, за медицинской помощью никто из них не обращался.

В Ярославле пенсионерка своими силами делает ямочный ремонт.