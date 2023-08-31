Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославле 1 сентября

В День знаний в Ярославле ожидается солнце и тепло. Скриншот с сайта www.meteovesti.ru

В День знаний в Ярославле ожидается солнце и тепло. По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», днем 1 сентября в городе будет +23..+25, ветер юго-восточный, умеренный.

- Около 9 утра температура воздуха в Ярославле будет в районе +18 градусов, - уточнили синоптики.

Начнется осень с температур, превышающих климатическую норму на 5-7 градусов. 20-градусное тепло в Ярославле продержится практически всю первую декаду сентября.

В Приморье из-за тайфунов и подтоплений школам рекомендовано отложить начало учебного года.