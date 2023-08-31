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НовостиПроисшествия31 августа 2023 8:09

В Ярославле машина провалилась в огромную яму на дороге

На центральном проспекте Ярославля автомобиль влетел в яму, выкопанную дорожниками
Полина Вачнадзе
В Ярославле машина провалилась в яму. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" "ВКонтакте

В Ярославле машина провалилась в яму. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" "ВКонтакте

Около 23:00 30 августа на проспекте Октября в Ярославле произошло ДТП. Водитель автомобиля «Дэу» по каким-то причинам не заметил забор, которым дорожники оградили яму на проезжей части.

- У моторного завода легковушка влетела в ограждение ремонта дороги и ушла под землю, - рассказали в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области сообщили, что сотрудники патрульно-постовой службы оказали помощь водителю.

В Ярославле мотоциклист разбился при столкновении с грузовиком.