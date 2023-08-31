В Ярославской области бывшего полицейского будут судить за взятку

В Ярославской области будут судить бывшего сотрудника ГИБДД из Переславля-Залесского. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославской области будут судить бывшего сотрудника ГИБДД из Переславля-Залесского. Экс-полицейского обвиняют в получении взятки в 30 тысяч рублей.

В январе этого года 44-летний переславец сел за руль пьяным и попал в аварию. На место прибыл наряд ДПС.

- 21-летнйи знакомый водителя, который находился с ним в машине во время ДТП, предложил сотруднику полиции не привлекать 44-летнего мужчину в административной ответственности, за что обвиняемый получил в качестве взятки денежные средства в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УМВД.

Вряд ли останется безнаказанным и 21-летний молодой человек, который дал сотруднику ГИБДД деньги. В отношении него также возбуждено уголовное дело.