В Гаврилов-Яме Ярославской области пройдет ретроматч по футболу

В Гаврилов-Яме пройдет футбольный ретроматч. Фото: Правительство Ярославской области

В Гаврилов-Яме на первом профессиональном стадионе страны «Труд», построенном в 1912 году, пройдет футбольный ретроматч. Участники реконструируют игру, которая состоялась 11 сентября 1916 года в рамках второй Ярославской олимпиады.

Матч стартует в 15:00 в субботу, 2 сентября. В нем примут участие команды «Молодая жизнь» из Ярославля и «Чайка» из Гаврилов-Яма, в которой будут играть ветераны местного футбола.

Гостей, помимо матча, ждет развлекательная программа. С полудня на территории стадиона можно будет поиграть в русские игры: веревочку, городки, классики, вышибалы, перетягивание палки. Откроется мобильный планетарий, ремесленные мастерские и сувенирные лавки, фотозоны.

- Желающие смогут посетить тематические фотозоны, принять участие в краеведческой разминке, в ретропрогулке и фабричных гуляньях «Как раньше», посетить площадку губернаторского проекта «ЯрЛето» и мобильный медицинский пункт проекта «Шаг к здоровью», - рассказали организаторы.

Днем в Гаврилов-Яме пройдет концерт, а вечером выступит московская группа «Западный бульвар» и барабанщики.