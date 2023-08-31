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НовостиОбщество31 августа 2023 6:12

Ярославские бюджетники получат прибавку к зарплате

С 1 августа фонд оплаты труда сотрудников бюджетных сфер повысится на 10%
Полина Вачнадзе
Средняя заработная плата в Ярославской области составляет 51 453 рубля.

Средняя заработная плата в Ярославской области составляет 51 453 рубля.

Фото: Полина Вачнадзе

Зарплата сотрудников бюджетных сфер, обозначенных в указе президента страны, с 1 августа повысится на 10%. Кроме того, по решению губернатора региона, на 5% повысится фонд оплаты труда прочих категорий бюджетников.

10-процентное увеличение зарплат коснется 43 тысяч человек: педагогов школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, преподавателей техникумов, колледжей и лицеев, врачей, среднего и младшего медперсонала, работников культуры и соцработников.

- Прибавку сотрудники увидят уже в сентябрьских расчетных листах, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Конечно, не оставим без поддержки сотрудников муниципальных учреждений региона. Их ждет пятипроцентное повышение. Выделим на эти цели финансирование нашим городам и районам.

По итогам первых шести месяцев 2023 года средняя заработная плата в области составила 51 453 рубля.