Ярославские бюджетники получат прибавку к зарплате

Средняя заработная плата в Ярославской области составляет 51 453 рубля. Фото: Полина Вачнадзе

Зарплата сотрудников бюджетных сфер, обозначенных в указе президента страны, с 1 августа повысится на 10%. Кроме того, по решению губернатора региона, на 5% повысится фонд оплаты труда прочих категорий бюджетников.

10-процентное увеличение зарплат коснется 43 тысяч человек: педагогов школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, преподавателей техникумов, колледжей и лицеев, врачей, среднего и младшего медперсонала, работников культуры и соцработников.

- Прибавку сотрудники увидят уже в сентябрьских расчетных листах, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Конечно, не оставим без поддержки сотрудников муниципальных учреждений региона. Их ждет пятипроцентное повышение. Выделим на эти цели финансирование нашим городам и районам.

По итогам первых шести месяцев 2023 года средняя заработная плата в области составила 51 453 рубля.