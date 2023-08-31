В Юбилейном парке Ярославля сделают «территорию без телефона»

В Юбилейном парке продолжается благоустройство. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославцы обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву с неожиданной инициативой: сделать в Юбилейном парке города «территорию без телефона».

- Интересное предложение. Оно особенно актуально сейчас в информационном потоке, - сказал глава региона.

В Юбилейном парке продолжается благоустройство. Здесь идет озеленение территории, ярославские общественники уже разработали дендроплан, и осенью здесь будет высажено более 90 растений. Продолжается обновление пешеходных дорожек, в ближайшее время некоторые аттракционы будут заменены на новые, современные.