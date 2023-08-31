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НовостиОбщество31 августа 2023 5:50

В Юбилейном парке Ярославля сделают «территорию без телефона»

В Ярославле продолжается работа над Юбилейным парком
Полина Вачнадзе
В Юбилейном парке продолжается благоустройство.

В Юбилейном парке продолжается благоустройство.

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославцы обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву с неожиданной инициативой: сделать в Юбилейном парке города «территорию без телефона».

- Интересное предложение. Оно особенно актуально сейчас в информационном потоке, - сказал глава региона.

В Юбилейном парке продолжается благоустройство. Здесь идет озеленение территории, ярославские общественники уже разработали дендроплан, и осенью здесь будет высажено более 90 растений. Продолжается обновление пешеходных дорожек, в ближайшее время некоторые аттракционы будут заменены на новые, современные.