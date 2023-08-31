В Рыбинске продолжается благоустройство набережной Черемухи Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжается благоустройство набережной Черемухи. Идет замена сетей и коммуникаций на участке. В ближайшее время начнется монтаж деревянных строений. Дальше будет установка освещения, малых архитектурных форм. Под мостом через Черемуху со стороны сквера оборудуют скейт-площадку. Подрядчик приступил к установке бордюрного камня на пешеходной зоне. На Бульварной улице ее выполнят в граните.

— Работы разделены на четыре этапа. Сейчас завершается второй. Выполнена планировка территории, смонтированы свайные опоры для строительства террасы ресторана, вспомогательных зданий и других площадок. Например, для занятий йогой, — рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино.