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НовостиОбщество31 августа 2023 6:00

В Рыбинске продолжается благоустройство набережной Черемухи

Сейчас завершается второй этап работ
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске продолжается благоустройство набережной Черемухи

В Рыбинске продолжается благоустройство набережной Черемухи

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжается благоустройство набережной Черемухи. Идет замена сетей и коммуникаций на участке. В ближайшее время начнется монтаж деревянных строений. Дальше будет установка освещения, малых архитектурных форм. Под мостом через Черемуху со стороны сквера оборудуют скейт-площадку. Подрядчик приступил к установке бордюрного камня на пешеходной зоне. На Бульварной улице ее выполнят в граните.

— Работы разделены на четыре этапа. Сейчас завершается второй. Выполнена планировка территории, смонтированы свайные опоры для строительства террасы ресторана, вспомогательных зданий и других площадок. Например, для занятий йогой, — рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино.