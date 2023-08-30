В Ярославле на улице Декабристов поставят остановку Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Декабристов поставят остановку. Сейчас местным жителям приходится ходить на ближайшие остановки в поселок Ивняки и на улицу Гудованцева. Через пару месяцев жить в поселке Творогово Красноперекопского района станет удобнее.

— Жители, проживающие на 10-й Линии, просят организовать дополнительный остановочный комплекс. За сентябрь и октябрь мы постараемся организовать здесь временную посадочную площадку с установкой дорожных знаков. По завершению работ по обустройству, остановка будет внесена в автобусные маршруты, которые проходят по улице Декабристов, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.