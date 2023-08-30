Жители деревни под Рыбинском жалуются на отсутствие воды

Жители деревни под Рыбинском с незавидной регулярностью остаются без воды. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В ОНФ по Ярославской области обратились жители деревни Кушляево Рыбинского района. В деревне около 100 домов и все они периодически остаются без воды. Рядом есть водонапорная башня, но она еще в 80-е годы перешла в собственность фермы. А последние три года, по словам сельских жителей, хозяйка этой фермы периодически отключает воду – без предупреждения и на неопределенный срок.

- Деревня находится на горе, поэтому колодцев нет. В пекло ездили с баклажками кто на Волгу, кто на родники, - рассказали общественникам рыбинцы.

В ОНФ пояснили, что по решению суда, региональные власти должны пробурить скважину. Срок выполнения работ – до 9 сентября этого года. Осталось меньше двух недель, но на объект так никто и не вышел.

- Сделаем запрос в департамент ЖКХ, чтобы разобраться в ситуации, - пообещали в областном ОНФ.