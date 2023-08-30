Осенью в Юбилейном парке Ярославля посадят больше 90 растений Фото: Правительство Ярославской области

Осенью в Юбилейном парке Ярославля посадят больше 90 растений. Благоустройство этой зоны отдыха продолжается. В парке спилят сухие деревья. На эти работы выделят пять миллионов рублей.

- Нужно продолжить благоустройство, озеленение, обновить пешеходные дорожки, заменить ряд аттракционов на современные, – рассказал губернатор региона Михаил Евраев. – Есть интересное предложение сделать часть парка «территорией без телефона», что особенно актуально сейчас, в информационном потоке. Ярославские общественники разработали дендроплан, и уже осенью здесь будет высажено более 90 растений.