В Ярославле отремонтируют улицу Щапова

В Ярославле отремонтируют улицу у Юбилейного парка. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в 2023 году отремонтируют улицу Щапова. Работы будут проходить за счет лимитов 2024 года.

- Нельзя благоустроить Юбилейный парк и не привести в порядок прилегающую к нему дорогу, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

На улице планируется комплексный ремонт. Здесь заменят асфальт, тротуары вымостят плиткой. В рамках программы «Чистое небо» все провода собираются убрать под землю.

- Эта улица очень важна для района – она разгружает перекресток улиц Чехова и Чкалова, перекресток проспектов Октября и Толбухина. Большой трафик идет и от Дворца культуры имени А.М. Добрынина, – говорят яросалвцы.

Улицу 3-ю Яковлевскую в Ярославле капитально отремонтируют в 2024 году.