На ремонт театра кукол в Рыбинске потратят 78 миллионов рублей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске идет ремонт театра кукол. Он начался в конце июля. Сейчас на фасаде уже выставлены леса, скоро стены начнут красить. Цвет здания в будущем будет гармонировать с уже отремонтированным железнодорожным вокзалом. На все работы потратят 78 миллионов рублей.

- В августе рабочие заменили старые оконные блоки на современные энергосберегающие. В здании станет значительно теплее. Капитальный ремонт ждут и внутренние помещения. Объем работ большой. Завершить должны к концу февраля следующего года, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.