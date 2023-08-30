Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 13:30

На ремонт театра кукол в Рыбинске потратят 78 миллионов рублей

Работы должны завершить в феврале следующего года
Анастасия ГОЛУБЕВА
На ремонт театра кукол в Рыбинске потратят 78 миллионов рублей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

На ремонт театра кукол в Рыбинске потратят 78 миллионов рублей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске идет ремонт театра кукол. Он начался в конце июля. Сейчас на фасаде уже выставлены леса, скоро стены начнут красить. Цвет здания в будущем будет гармонировать с уже отремонтированным железнодорожным вокзалом. На все работы потратят 78 миллионов рублей.

- В августе рабочие заменили старые оконные блоки на современные энергосберегающие. В здании станет значительно теплее. Капитальный ремонт ждут и внутренние помещения. Объем работ большой. Завершить должны к концу февраля следующего года, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.