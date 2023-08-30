В Ярославле 15-летний подросток угнал автомобиль

В Ярославле подросток угнал автомобиль. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Красноперекопского района Ярославля обратился в полицию с заявлением об угоне его «Хонды». Выяснилось, что владелец оставил машину не закрытой и ушел, а когда вернулся, то иномарки на месте уже не было.

Как оказалось, забывчивостью водителя воспользовался 15-летний подросток. На угнанной машине он проехал от улицы Зелинского до улицы Нефтяников, а потом автомобиль заглох.

Молодого человека задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

УМВД по Ярославской области рекомендует владельцам машин:

- парковать автотранспорт на охраняемых стоянках даже на непродолжительное время. Если такой возможности нет, то лучше оставлять автомобили на хорошо освещенных улицах и дорогах, оборудованных камерами видеонаблюдения;

- оборудовать транспорт противоугонными системами, в том числе механическими.