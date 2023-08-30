В Ярославле пройдет всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»

6 и 7 сентября в Ярославле пройдет всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Фото: Правительство Ярославской области

6 и 7 сентября в Ярославле пройдет всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». В КЗЦ «Миллениум» соберутся одаренные дети и подростки со всей России, а также эксперты крупнейших компаний страны и лучшие педагоги. Ожидается более 500 гостей. Еще около 2 тысяч человек – педагоги и наставники – присоединятся к форуму в онлайн-режиме.

Подростки смогут подготовить проекты в 12 разных направлениях, встретиться с руководителями госструктур и бизнеса, предприятий и вузов. Авторов лучших проектов пригласят на стажировки в компании, ребята получат возможность провести исследования в лучших образовательных учреждениях страны. Кроме того, интересные проекты попадут в проектный портфель Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и будут реализованы в 2024 году.

Также в этом году будет организована специальная дискуссионная площадка для представителей 50 индустриальных партнеров.