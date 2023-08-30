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НовостиПроисшествия30 августа 2023 11:51

Во Фрунзенском районе Ярославля сгорел расселенный многоквартирный дом

В Ярославле спасатели тушили горевший дом почти четыре часа
Анастасия ГОЛУБЕВА
Во Фрунзенском районе Ярославля сгорел расселенный многоквартирный дом

Во Фрунзенском районе Ярославля сгорел расселенный многоквартирный дом

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Во Фрунзенском районе Ярославля ночью 30 августа горел жилой многоквартирный дом. К счастью, он уже был расселен. Возгорание началось на улице Туговская, сообщение поступило спасателям в 00:20. Пожар удалось потушить почти через четыре часа.

- Задействовано 7 единиц техники, 29 человек личного состава. Ликвидация пожара в 04:06. В результате пожара поврежден дом на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.