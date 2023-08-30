В Рыбинске вводят дополнительный автобусный маршрут №14к Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске вводят дополнительный автобусный маршрут №14к. Его создали для жителей Волжского, Перебор и ГЭС.

— 14к будет ходить от ГЭС до ЖД вокзала с заездом в Переборы. Расписание составлено таким образом, чтобы усилить 16-й в часы пик. Помимо этого, в утренние и вечерние часы по 16-му маршруту для замены тесных ПАЗиков перевозчику предоставим ЛИАЗы большей вместимости, - сказал глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Расписание маршрута 14к:

Время отправления от железнодорожного вокзала: 6:00, 8:15, 11:30, 13:45, 16:55.

Время отправления от микрорайона ГЭС: 7:10, 9:25, 12:40, 14:55, 18:05.

Помимо этого, автобус №14 сегодня, 30 августа, вернулся к прежней схеме движения.