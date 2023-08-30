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НовостиОбщество30 августа 2023 10:21

Улицу 3-ю Яковлевскую в Ярославле капитально отремонтируют в 2024 году

В Ярославле планируют расширить 3-ю Яковлевскую улицу
Полина Вачнадзе
В Ярославле в следующем году планируют начать капитальный ремонт улицы 3-й Яковлевской.

В Ярославле в следующем году планируют начать капитальный ремонт улицы 3-й Яковлевской.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле в следующем году планируют начать капитальный ремонт улицы 3-й Яковлевской, которая ведет к областной больнице. Жители Заволжского района жалуются на ужасное состояние дороги и ее загруженность.

Как сообщил глава Ярославского региона Михаил Евраев, ремонт будет включать в себя расширение проезжей части – в сторону облбольницы сделают еще одну полосу. Также будут приведены в порядок тротуары, заменены остановки и светофоры.

Работы, предшествующие ремонту, начались и на проспекте Машиностроителей. Сейчас подрядчик «Ярдормост» приступил к геодезической съемке. Завершить ремонт собираются в июле 2024 года.

В Ярославле начался ремонт проспекта Дзержинского.